Calvados. Observer les animaux sauvages de la forêt de Grimbosq

En famille ou entre amis, la forêt de Grimbosq offre un site exceptionnel de découvertes et de balades. Le site est accessible à pied, à vélo, ou même à cheval grâce à des itinéraires adaptés. En partant de Caen, il est possible de s'y rendre en passant par la voie verte au départ de la prairie. C'est l'endroit parfait pour faire du sport, se balader, ou observer les animaux sauvages tels que des sangliers, des chevreuils ou encore des cerfs. La forêt de Grimbosq dispose d'un arboretum forestier et d'un arboretum de collection, un parc animalier, un étang et des aires de pique-nique.

Pratique. Forêt de Grimbosq. Tel. 02 31 75 49 50.