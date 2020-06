Cherbourg-en-Cotentin. Trois patrouilleurs de la Marine nationale bientôt remplacés par des neufs

Le ministère des Armées a lancé le jeudi 25 juin un programme de construction de dix nouveaux patrouilleurs, des bateaux qui, comme leurs noms l'indiquent, sont notamment chargés de surveiller les eaux territoriales. Sur les bâtiments de ce type, déjà existants et appartenant à la Marine nationale, trois patrouilleurs de service publique sont basés à Cherbourg : le Pluvier, le Flamant et le Cormoran. Tous trois approchent les 25 ans. Deux des actuels PSP, le Flamant et le Pluvier, ont même été construits dans la Manche, sur le site des Constructions Mécaniques de Normandie. Cette fois, les patrouilleurs seront conçus par Naval Group et construits par des chantiers sous-traitants. Sur ces dix nouveaux navires, deux pourraient être basés à Cherbourg.