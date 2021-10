Seine-Maritime. Un ouvrier brûlé aux mains dans un incendie à l'usine Ferrero

Un incendie s'est déclaré au sein de l'usine Ferrero de Villers-Ecalles, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juin, un feu de condensateur dans un tableau général basse tension. Les pompiers ont utilisé une lance à incendie pour éteindre et refroidir l'incendie et une autre pour protéger le bâtiment. 100 employés ont été évacués de l'usine le temps de l'intervention. L'activité a repris normalement. Un ouvrier a été brûlé aux mains et transporté au CHU de Rouen.