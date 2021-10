Les croquis des plus grands créateurs de mode regroupés dans un ouvrage

Ecrit par Hywel Davies, ancien rédacteur de mode devenu écrivain, cet ouvrage est une vraie bible pour les fashionistas. Une cinquantaine de créateurs y est présentée, à travers une biographie mais surtout à travers leurs carnets de croquis.



L'occasion pour les inconditionnels de la mode de découvrir et d'apprécier les coups de crayon qui ont inspiré les plus grandes collections de haute couture et de prêt-à-porter ou simplement nourri les idées les plus folles des créateurs français et internationaux.



John Galliano, Karl Lagerfeld pour Chanel, Vivienne Westwood, Peter Jensen, Dries Van Noten, Emma Cook, J.W. Anderson, ou encore Tim Hamilton, font partie des créateurs mis en lumière par Hywel Davies.



(Carnets de mode - 50 créateurs à travers leurs croquis - Hywel Davies - Editions Larousse - Sortie le 2 octobre - Prix : 29,90€)