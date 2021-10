Paris (AFP). Nathalie Rykiel: le jour où votre mère devient votre enfant

La maladie de sa mère Sonia Rykiel, la relation parent-enfant qui s'inverse, la dépression. Nathalie Rykiel, femme de mode à l'existence "extrêmement privilégiée", confie dans un récit intime et émouvant des "souffrances et des combats" universels. Avec ce nouveau livre, "4 décembre" (Plon), qui correspond à sa date de naissance, cette femme de près de soixante ans raconte son lien complexe et extraordinaire avec sa mère, reine de la maille et des rayures, aujourd'hui très affaiblie par la maladie de Parkinson. "J'ai consacré ma vie à bâtir l'image de ma mère, je sais le mythe, l'icône qu'elle est. Je raconte son ascension, ce destin incroyable, et cela fait partie de l'histoire de raconter comment aujourd'hui une femme comme elle peut terminer sa vie d'une façon aussi épouvantable", dit-elle à l'AFP. Vice-présidente du Conseil d'administration de Sonia Rykiel et consultante pour la marque, Nathalie Rykiel évoque aussi son père disparu trop tôt, qui s'est entièrement consacré à son fils aveugle, Jean-Philippe, devenu musicien. Elle décrit son mal-être adolescent, ses histoires d'amour. "J'ai bien conscience d'avoir une vie très particulière, extrêmement privilégiée, et en même temps j'ai eu des souffrances, mené des combats", dit-elle. "Quand je raconte le jour où votre mère devient votre enfant, le rapport à votre frère handicapé, le fait qu'on s'occupe beaucoup plus de lui et que la jalousie n'est pas permise parce que c'est normal (), tout cela est totalement universel". - 'Ne pas mentir' - Dans le livre, la rousse Sonia et la brune Nathalie se confondent parfois. La mère se met à appeler sa fille maman, la maladie de l'une entraîne la dépression de l'autre. "Raconter comment ça se passe et ne pas mentir, c'est le courage des femmes de notre époque", poursuit Nathalie Rykiel, confiant que les deux dernières années ont été particulièrement difficiles. Sonia elle-même, aujourd'hui âgée de 85 ans, avait choisi de révéler son "P de P" ("putain de Parkinson") dans un livre sorti en 2012. "Je vis quasiment avec elle, je me suis volontairement installée à l'étage en dessous, je la vois tous les jours. Il y a des périodes où je suis très angoissée et je me demande combien de temps elle va vivre et il y a des périodes où ça va, où je vois qu'elle est OK", raconte Nathalie Rykiel. "Je préfère mille fois que mon livre sorte alors qu'elle est en vie et avoir pu lui lire à voix haute plein de passages, qu'elle a entendus, ou pas entendus, compris, ou pas compris". Avec ce récit, elle se raconte "en morceaux choisis": "C'est ce que j'ai envie de dire à ce moment là et de cette façon là". "Choisir d'écrire, ça c'est mon vrai choix", souligne Nathalie Rykiel, qui a déjà publié "Tu seras une femme, ma fille" (Calmann-Lévy, 2010), une "esquisse" de ce livre, et "L'Elégance" (Autrement, 2013), un essai. "Je n'ai jamais décidé de travailler dans la mode, ce n'était pas un choix, même si j'ai adoré travailler avec ma mère, et les tas de choses que j'ai faites chez Sonia Rykiel en tant que présidente, en tant que mannequin, ou en tant que metteur en scène de défilé", dit-elle. "Ce n'était pas simple d'être deux femmes de pouvoir à la tête de cette maison mais c'est une très belle histoire, que je ne regrette pas". "Ce livre n'est pas du tout une thérapie. J'ai vu beaucoup de psy dans ma vie, j'en ai épuisé un grand nombre! La thérapie permet de débloquer des noeuds et ce n'est pas une partie de plaisir. Dans l'écriture, il y a beaucoup de dureté mais il y a du plaisir aussi", sourit cette mère de trois filles.

