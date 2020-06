Rouen. 55 : le grand défi estival des artistes du territoire !

Imaginé par deux metteurs en scène normands, Angelo Jossec et Amélie Chalmey, cet événement insolite redynamise la création et sort du cadre institutionnel, après la période compliquée du confinement. Interview.

Comment s'organise l'événement ?

Angelo : Pendant 55 jours, pour faire écho au temps du confinement, un spectacle est créé quotidiennement. Chaque jour, une équipe est constituée avec un meneur et quatre interprètes. Chacun des 55 spectacles est accueilli dans différents lieux culturels du territoire et il s'agit d'une création in situ, adaptée au cadre. Le meneur peut être musicien, chorégraphe ou metteur en scène. En tout cas, les équipes sont mixtes : toutes les disciplines sont mêlées. Ils créent en fonction du thème proposé par le meneur et restituent le soir même leur création au public : un spectacle dont la durée, par principe, ne doit pas dépasser 55 minutes. Ce sera un vrai foisonnement créatif. Mais ces créations ne sont pas amenées à être reproductibles, c'est vraiment de l'ordre du happening.

Quel est le but de cette manifestation ?

Amélie : Le secteur culturel vient de connaître une crise sans précédent. 55 est une alternative au marasme actuel. Ce projet permet de faire travailler les artistes du territoire qui seront rémunérés grâce à un fonds de solidarité alimenté par les institutions, les collectivités et le public, s'il le souhaite. Mais c'est aussi et surtout un moyen de rappeler que les artistes sont les principaux acteurs de la culture. Avec ce projet, ils reprennent en main la culture. La réponse spontanément favorable des artistes au projet témoigne de leur besoin de retrouver la scène et le public, mais prouve aussi qu'ils sont capables de se mobiliser. Nous avons bénéficié du soutien des collectivités et des infrastructures, mais il n'y a pas ici d'enjeux de diffusion, les artistes s'offrent l'opportunité de travailler dans une totale liberté et nous espérons ainsi créer une nouvelle dynamique entre les salles et les artistes, mais aussi favoriser les spectacles pluridisciplinaires.

Comment avez-vous recruté les artistes ?

Angelo : Il a fallu recruter dans un temps record. Ce projet est né au moment du déconfinement. Nous avons lancé un appel aux artistes via nos réseaux communs et les réseaux des salles de spectacles. Cela nous a permis de recruter à la fois des comédiens, mais aussi des danseurs et des musiciens. 166 artistes du territoire se sont portés volontaires. Nous voulons vraiment que ce soit un projet qui valorise les artistes du territoire. Alors, les équipes sont définies en fonction des lieux qui nous accueillent. Parmi ces artistes, certains se sont portés candidats pour être meneurs de projets, d'autres ont préféré se positionner comme interprètes. Les meneurs viennent avec une idée de spectacle. Les équipes sont tirées au sort pour favoriser une vraie mixité disciplinaire.

Pratique. Du 30 juin au 23 août dans la Métropole rouennaise et au-delà. Libre participation. cinquantecinq.com