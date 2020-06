Caen. Covid-19 : des dépistages sans ordonnance sur les marchés de la ville

Il est désormais possible de se faire tester sans ordonnance, à Caen. Après un drive piéton place Bouchard, installé à partir du 23 juin et animé par l'association Urgences Infirmières 14, déjà à l'œuvre sur le drive installé sur la parking du Zénith de Caen, il est maintenant possible de se faire tester sans ordonnance, en faisant son marché. Des dépistages sont proposés les vendredis, place Saint-Sauveur, les samedis, boulevard Leroy, et les dimanches place Courtonne. Rodolphe Lerouvillois, infirmier à domicile à Epron, réalise les prélèvements place Bouchard, lors de ses temps libres. Pour lui, le fait de ne plus demander d'ordonnance permet "d'ouvrir les prélèvements à toutes les catégories de personnes et que l'ordonnance ne soit pas un frein à ces tests".