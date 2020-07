Calvados. "Je me souviens des soirées d'été sur la côte" : Gringe raconte ses années caennaises

Arrivé en Normandie en 1999, le rappeur Gringe a passé plus de 10 ans de sa vie à Caen. Il finit sa Terminale au lycée Malherbe et suit plus tard des études de communication, à l'IUT de Ifs. "Ça a été une période très marquante. J'ai rencontré des gens avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. En fait, Caen cristallise beaucoup de jolis souvenirs de grands adolescents que nous étions. C'était un terrain de jeu immense. On a fait les 400 coups ici."

"Je me souviens des soirées d'été, quand on allait sur la côte, à Ouistreham et d'autres coins plus secrets à Luc-sur-Mer. J'allais souvent à Cabourg avec ma première copine. Mais l'endroit où j'ai le plus traîné, ça reste le centre-ville de Caen et la rue Ecuyère, bien sûr ! Je n'étais pas un habitué des soirées étudiantes, mais ça reste un endroit emblématique. Je descendais deux rues et j'y étais."

Les débuts avec Orelsan

Caen, c'est aussi la ville de sa rencontre avec son complice Orelsan. "La première fois que je l'ai vu, c'était en soirée Il était là, assis à côté de moi. Il était bizarre et habillé n'importe comment. Il me faisait marrer quoi !" Et c'est là que tout commence : la création des Casseurs Flowters, leur duo de rap qui se fait connaître en 2007 et, en 2015, la sortie du film Comment c'est loin, réalisé par Orelsan, entièrement tourné à Caen et ses alentours, qui fait le récit de leurs débuts dans le rap. Gringe y joue son propre rôle. "Ce film, c'est une grosse madeleine de Proust. Qu'est-ce qu'on a pu traîner dans ces lieux ! Aller jusqu'à Mondeville en traversant des champs, on l'a vraiment fait. Même si je ne suis pas né ici comme Orel, je suis un Normand d'adoption. On a vécu ici, ça fait plaisir de retrouver des lieux qui nous sont familiers."

Quand il revient dans la région, il est très nostalgique de ces années caennaises. "Revenir chanter à Caen, c'est très spécial. Le concert au Cargö, l'année dernière, c'était mon concert le plus fort et ce n'est pas pour faire chauvin ! C'était le plus chargé en émotion, rien que d'en parler j'en ai des frissons."

Rappeur, acteur et désormais écrivain : Gringe sort son premier roman Ensemble on aboie en silence le mercredi 9 septembre. Dans le prolongement de son morceau Scanner, issu de son album solo Enfant Lune, le livre suit la trajectoire de deux frères à partir de la petite enfance, frappés un jour par la maladie. Gringe y aborde la schizophrénie de son frère, en mélangeant les points de vue. Peut-être les Caennais auront-ils l'occasion de le voir en dédicaces ? "A la Fnac du Centre Paul-Doumer, j'adorerais !"