Le Havre. LH Aventures, un parc pour toute la famille en forêt de Montgeon

C'est dans le parc forestier de Montgeon que se situe ce parc inauguré en 2018. Facilement accessible depuis le centre-ville du Havre en voiture, mais aussi en bus ou en tram, LH Aventures propose six circuits accrobranches, dont un parcours Schtroumpfs destinés aux tout petits pour s'initier à la grimpette. Il faut compter en moyenne 1 h 30 pour réaliser un parcours. Les plus braves pourront tester les tyroliennes : la plus longue s'étend sur 200 m et la plus haute est perchée à 16 m de haut. D'autres activités sont possibles, comme une balade en Rosalie.

Pratique. Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30. De 5 à 16 € en fonction des activités. Infos sur lhaventures.fr