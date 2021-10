Basket (Pro B). Le joueur Earl Calloway signe au Rouen Métropole

C'est un joueur d'expérience. Le basketteur de 36 ans - 37 ans en septembre - Earl Calloway vient de signer avec le Rouen Métropole Basket, formation de Pro B. Une annonce faite le mercredi 24 juin.

Joueur Euroleague (plus grosse compétition européenne pour les clubs) depuis la saison 2008-2009 avec le Cibona Zagreb, puis Séville et Malaga, Earl Calloway, dont la réputation n'est plus à faire, a ensuite rejoint le championnat turc, dans lequel il évolua cinq saisons. De retour en Liga Endesa (Espagne) la saison passée, il réalise une saison solide avec le club d'Obradoiro. Américain de naissance, Earl a obtenu son passeport bulgare en 2010 avant de jouer pour l'équipe nationale bulgare lors des qualifications de l'Eurobasket 2011.

Le mot du coach

Alexandre Ménard :

"L'arrivée d'Earl Calloway est un autre moment important de notre recrutement. Son expérience ainsi que sa science du jeu sont autant d'atouts qui doivent booster notre projet jeune mais ambitieux. Le leadership, la volonté de transmettre et le professionnalisme continuent d'accompagner ce joueur. Petite anecdote au passage : tous trois originaires d'Atlanta, nul doute que le trio formé par Earl, Amin Stevens et Zimmy Nwogbo aura à cœur d'emmener le RMB version 2020-2021 vers les sommets."