Seine-Maritime. Second tour des municipales : forces en présence dans les grandes villes du pays de Caux

Rendez-vous aux urnes, le dimanche 28 juin, pour le second tour des municipales. Dans le pays de Caux, plusieurs villes de plus de 1 000 habitants sont concernées.

Dans le détail

Au Havre, Edouard Philippe est arrivé en tête du 1er tour, avec 43,60 % des voix, devant la liste conduite par le député PCF Jean-Paul Lecoq à 35,88 %. Le duel s'annonce serré.

À Fécamp, rien n'est joué non plus. Lors du 1er tour des municipales, la maire sortante Marie-Agnès Poussier-Winsback prenait la première position avec 49,7 % des voix. Patrick Jeanne, l'ancien maire, à la tête d'une liste de gauche, était arrivé en 2e position avec 44 %, se plaçant donc devant l'autre liste de gauche menée par Stéphane Talbot, qui avait recueilli 6,30 %. Malgré des tentatives de rapprochement pour le second tour entre Patrick Jeanne et Stéphane Talbot, aucun accord n'a été trouvé.

À Bolbec, ce n'est pas un duel qui aura lieu dimanche. Les cinq candidats sur la ligne de départ lors du 1er tour sont de nouveau candidats lors du second tour. Christophe Doré, un proche du maire sortant Dominique Métot, est en ballottage favorable. Lors du scrutin du mois de mars, il avait obtenu 44 %. Loin derrière, Douglas Potier est suivi de Jean-Marc Orain, Rachid Chebli et Xavier Darrouzet, tous en dessous des 20 %.

À Etretat, les trois listes présentes au 1er tour se retrouvent au second tour. Le tiercé dans l'ordre était le suivant en mars dernier : André Baillard avec 35,5 % des voix, devant Laurent Hondo, 34,5 %, Laurent Hondo, 2e adjoint actuellement de Catherine Millet, la maire sortante. Laurence Hamel avait complété le podium, avec presque 30 %.

À Doudeville, au matin du 1er tour, quatre listes étaient en lice. Trois mois plus tard, il n'en reste que trois. Les électeurs avaient placé en tête de leurs suffrages la liste de l'ancien maire de la commune Daniel Durécu, avec 35,6 % des voix. Venaient ensuite, Gisèle Cuadrado (22,78 %) et Nicolas Leboulch (21,47 %). Deux grandes inconnues lors de ce second tour : l'abstention et le report des voix de la liste de Louison Tartatin, qui a décidé de ne pas se maintenir au second tour.

Enfin, à Rogerville, lors du premier tour, la liste d'Avelyne Chirol était opposée à celle d'un adjoint, Yann Poupard, et d'un conseiller municipal, Pascal Lecompte. Ce dernier s'est retiré pour le second tour, sans donner de consignes de vote. Maire depuis 2017, Avelyne Chirol avait obtenu 41,6 % des suffrages exprimés lors du premier tour, devançant Yann Poupard et ses 33,2 %. Pascal Lecompte complétait la marche avec 25,2 %.

Tendance Ouest organise une émission spéciale dimanche, à l'occasion des municipales, dès 19 heures.