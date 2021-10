Octeville-sur-Mer. Il participe à la réduction des déchets

Tout se recycle ou presque, avec Franck Taulin. Cet habitant d'Octeville-sur-Mer est un citoyen engagé, qui collecte différents types de déchets sur le territoire de Le Havre Seine Métropole, tels que les instruments d'écriture, les capsules de café, les brosses à dents et dentifrices ou encore les jouets cassés, pour le compte de TerraCycle, qui fait de la valorisation (entreprise devenue leader mondial dans le traitement des déchets difficilement recyclables).L'ancien pompier de 53 ans, qui travaille sur le port du Havre, cherche à encourager les habitants de la région à faire de même. "Il s'agit de produits qui, autrement, finiraient en décharge ou en incinération, car les filières de tri actuelles ne sont tout simplement pas en mesure de traiter ces matériaux et de leur donner une seconde vie."

En échange de cette collecte, Franck Taulin et sa communauté récoltent des dons reversés à différentes associations : Et si on se Marais, qui promeut la permaculture ou encore Art & Stress, qui valorise la prévention et la gestion du stress à travers l'art pour soi et la relaxologie. "Nous avons déjà collecté 3 200 euros pour les différentes structures que nous soutenons." Franck Taulin peut venir récupérer vos déchets, sur rendez-vous. Plus d'informations sur la page Facebook Récup'n'caux.

Déterminé et décidé à ne rien lâcher, Franck Taulin aimerait que tous les déchets soient recyclés à l'avenir. Et il y croit dur comme fer.