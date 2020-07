Sortie. D'Alençon à Carrouges, au fil de la Véloscénie

Les courageux l'emprunteront pour rallier le Mont Saint-Michel depuis le parvis de Notre-Dame de Paris, sur 450 kilomètres… Mais la Véloscénie s'apprécie tout autant par étapes.

Au cœur du parc Normandie-Maine,

nature et patrimoine

En moins de deux heures et à peine 30 kilomètres, il est possible de rejoindre le château de Carrouges depuis Alençon, avec des coups de pédale un tantinet sportifs, car c'est le tronçon le plus costaud de la vélo-route. Si les pistes cyclables sont nombreuses dans la capitale ornaise, ce sont ensuite des petites routes avec des dénivelés importants qui s'offrent à ceux qui suivent le parcours.

Un itinéraire qui offre de beaux points de vue sur la forêt d'Écouves et en plein cœur du Parc naturel régional Normandie Maine, l'un des 54 parcs naturels régionaux en France, un incontournable de l'Orne.

Un roi y a dormi

Cet immense site naturel s'étend sur 178 villes et villages, dans quatre départements. Il s'est construit sur l'une des plus vieilles montagnes de France : le massif armoricain. Vaste de 257 000 hectares, on y retrouve des vergers, des prés fleuris, des bocages, forêts, des étangs et des mares. Le site est aussi riche en patrimoine, dont fait partie le château de Carrouges, arrivée majestueuse de l'itinéraire.

La bâtisse construite entre les XIVe et XVIe siècles est constituée de quatre ailes de briques rouges et de granit. Entouré par des douves et protégé par deux pavillons d'angle carrés, un donjon et un châtelet d'entrée, le château abrita Louis XI durant… une seule nuit. On peut d'ailleurs y visiter sa chambre.

Des vélos électriques

en location

A trois coups de pédale, la Maison du parc, toujours à Carrouges, est ouverte tous les jours. Elle permet aux cyclistes et promeneurs de découvrir l'histoire, les savoir-faire et les traditions du territoire, et d'en savoir plus sur la géographie et les milieux naturels du parc, grâce au centre d'interprétation. La collégiale du XVe siècle, classée monument historique depuis 1948, sert de salle d'exposition.

Pour les gourmands, la boutique de produits locaux permet de faire le plein des indispensables du terroir ornais, comme les gâteaux de la biscuiterie de l'Abbaye ou le poiré AOP de Domfront. A la Maison du parc, il est aussi possible de louer des vélos électriques pour pouvoir se balader aux alentours, sans faire trop d'effort cette fois !

Pratique. Maison du Parc à Carrouges, ouvert tous les jours de 10 à 13 heures et de 14 à 18 h 30. Tél. 02 33 81 75 75