Seine-Maritime. À la découverte du Musée d'histoire de la vie quotidienne

À découvrir de préférence en visite guidée, ce musée, installé à Saint-Martin-en-Campagne depuis 2014, permet de mettre en valeur les pièces collectées par l'association du Musée d'art et tradition populaire du Talou depuis plus de 25 ans. Le parcours d'exposition offre un tour d'horizon des vieux métiers, de 1850 jusqu'aux années 80 : "Cela permet de retracer l'évolution des techniques, des outils traditionnels, de la traction animale jusqu'à la mécanisation", explique le directeur du musée Aurélien Blot. L'exposition fait la part belle à l'agriculture, "car ce fut longtemps l'activité principale de nos campagnes". On découvre dans ce secteur des pièces d'exception comme la vêleuse, machine pour aider la vache à mettre bas, la faux armée pour faucher et ramasser d'un seul geste ou le hongreur pour castrer les chevaux. L'exposition présente aussi l'atelier du cordonnier, la blanchisserie ou encore les métiers du bois et s'achève en musique, avec une collection d'instruments mécaniques en parfait état de marche.

Pratique. De 2,50 à 6 €. mhvq.com