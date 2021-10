L'Aigle. La Ville met une nouvelle navette urbaine en circulation

Une nouvelle navette urbaine de la Ville de L'Aigle prend du service à compter du mardi 23 juin.

La Ville a investi dans un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite, floqué du logo de la Ville, facilement identifiable. Il circule les mardis et vendredis matin. Les horaires, le circuit et le prix d'1 € par trajet restent inchangés. Dans le contexte d'après-Covid, le masque est obligatoire à bord, avec pas plus de cinq personnes transportées à la fois.