Ouistreham. La vallée de la Seine à l'honneur en peinture tout l'été

Dans le cadre du festival Normandie impressioniste, le Grange aux Dimes de Ouistreham va accueillir une exposition d'exception tout l'été. À partir du 11 juillet et jusqu'au 12 septembre, sera exposée Les Petits Maîtres et la Seine, de Rouen à l'Estuaire 1830-1980, soit un siècle et demi de créations artistiques inspirées des couleurs et des reflets de la Seine. Pendant deux mois, le public pourra admirer une centaine de peintures exposées et réalisées par des artistes régionaux, ayant grandi entre Rouen, le Havre et le Tréport, comme Mela Muter, Pierre Dumont, Maurice Louvrier, Joseph Delattre… Après avoir été présentées dans les années 1970-80, ces œuvres vont être de nouveau exposées au public.