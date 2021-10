Orne. Partez à la découverte de l'un des plus beaux villages de France

Classé comme étant l'un des plus beaux villages de France, Saint-Cénéri-le-Gérei est situé au cœur des Alpes Mancelles.

À découvrir dans le village, le pont au milieu duquel est planté un petit clou qui marque la frontière entre l'Orne et la Sarthe. De ce pont, on peut apercevoir la petite église romane du XIIe siècle, dans laquelle se trouve une fresque de plus de 800 ans, qui représente 200 habitants du village de l'époque, soit 80 de plus que la population actuelle ! La légende raconte que les abeilles ont protégé l'édifice pendant la Guerre de Cent ans. Aujourd'hui, les abeilles ont toujours leur ruche dans les murs du bâtiment. À visiter aussi, la petite chapelle plantée au milieu du pré sous l'église, au milieu d'une boucle de la rivière. Pendant le XIXe siècle, de nombreux peintres se retrouvaient dans ce village pour dessiner les collines normandes. Ils séjournaient à l'auberge des Sœurs Moisy ou à l'auberge des peintres. Les artistes offraient aux propriétaires leurs portraits peints sur les murs, en guise de paiement. Ils sont, aujourd'hui, toujours visibles.