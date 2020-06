Caen. Déjeuner au soleil à la brasserie Honoré

Soleil radieux et parasols, c'est le spot parfait pour déjeuner en terrasse. La brasserie Honoré à Caen a fêté sa première bougie juste avant le confinement, au mois de mars. Comme pour tous les restaurants, la reprise post-crise n'est pas simple à digérer, mais cela n'empêche ni Sarah, l'une des serveuses, ni Sophie Pignet, la gérante, de nous accueillir avec le sourire… derrière le masque. Cette brasserie, qui remplace la pizzeria Le Belagio, habituée du quartier Venoix pendant une dizaine d'années, dispose de 120 couverts, dont 60 en terrasse. Le choix de l'extérieur est vite fait.

"Soigner le rapport qualité-prix"

S'offre à moi une carte pas très étoffée, gage de produits frais de qualité. "Au départ, on était partis sur une cuisine plus raffinée, mais cela ne correspondait pas à notre clientèle", explique Sophie. Dans ce restaurant à la fois chic à l'intérieur et très convivial à l'extérieur, le plat du jour change quotidiennement. Tagliatelles coppa-gorgonzola, croustillant de poulet façon Orloff, blanquette de veau accompagnée de pommes de terre et de carottes… il y en a pour tous les goûts pour la pause déjeuner. Car, petite précision, c'est ouvert uniquement le midi ! "On propose de la nourriture traditionnelle, mais tout est fait maison, ajoute la cheffe. On a surtout une clientèle d'actifs, de gens qui ont peu de temps pour manger." Sur le pouce à la pause déjeuner, on s'en sort pour une formule plat + dessert pour seulement 13,80 €. Pour ma part, j'opte pour une salade, produits de saison oblige. La "salade fraîcheur" me fait de l'œil, garnie de roquette, du jambon de pays, de melon mûr à souhait et de sa mozzarella di biffula. L'option parfaite sous les 22 °C. Le petit plus de la brasserie : ses desserts maison. Entre un moelleux au chocolat, une crème brûlée, une salade de fruits frais et des pâtisseries, vous avez le choix. Et ils donnent envie derrière la galerie vitrée au comptoir !

Brasserie Honoré, 7 Rue Robert-Kaskoreff à Caen. Ouvert tous les midis du lundi au vendredi. 02 31 94 67 28.