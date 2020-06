Roller-hockey (Ligue Elite). Les Conquérants de Caen toujours dans l'attente

Au-delà de la frustration de n'avoir pas pu disputer une fin de saison qui s'annonçait excitante, tant en championnat qu'en coupe de France, les Conquérants de Caen sont enfermés dans l'incertitude.

En attendant de pouvoir reprendre une activité un tant soit peu normale, le club caennais de roller-hockey et ses joueurs sont dans l'incapacité de mesurer pleinement quels seront les impacts de la crise sur leurs habitudes. "Le club avance malgré ce qui s'est passé, on prépare la future saison, observe l'entraîneur Anthony Marie. Pour le moment, ça va. Je pense que c'est un peu tôt pour savoir si les finances vont êtres impactées, mais elles le seront probablement, vu qu'on vit grâce à beaucoup de partenaires."