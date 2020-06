Dieppe. Une fresque au sol pour redynamiser la place Dunant

Ce n'est que le début. Depuis le lundi 22 juin, l'artiste Ecloz colore la place Henri-Dunant à Dieppe, dans le but de la redynamiser. Il vient de démarrer la création d'une fresque au sol, un labyrinthe de plus de 2 000 m2. Un projet collectif, comme l'expliquait, il y a quelques mois, Ecloz : "Les habitants vont être invités à écrire des messages dans des cases du labyrinthe et à m'accompagner dans la mise en peinture. C'est un très beau moyen pour faire en sorte que cette fresque soit mieux acceptée et mieux respectée. Les habitants vont se l'approprier." Avant d'être esthétique, ce labyrinthe se veut très ludique. Il n'existe qu'une solution pour en sortir. L'inauguration de l'œuvre est prévue au mois de septembre.