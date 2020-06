Le Havre. Football : une reprise dans un contexte particulier

En football, les trois premières recrues du Havre Athletic Club en vue de la saison à venir - l'ancien Grenoblois Pierre Gibaud, l'ex-Rémois Nolan Mbemba et Quentin Cornette en provenance d'Amiens - ont découvert le centre d'entraînement des Ciel et Marine, le lundi 22 juin, lors de la reprise officielle de l'équipe professionnelle, sous un soleil éclatant. Une reprise qui a sonné après plus de trois mois sans aucune compétition ou entraînement de groupe à cause du Covid-19. Le défenseur Pierre Gibaud souhaitait signer dans un club ambitieux en Ligue 2 ou à l'étranger. C'est désormais chose faite.

Pour le milieu de terrain Nolan Mbemba, le maître-mot durant la saison à venir, ce sera le plaisir : le plaisir de jouer après une saison à Reims, en Ligue 1, où il a peu foulé les terrains. "Je veux faire ce que j'aime le plus, jouer au football."

L'ancien Amiénois Quentin Cornette est sur la même longueur d'onde. Stoppé dans son élan à plusieurs reprises par des blessures, le milieu de terrain a besoin de jouer pour reprendre du plaisir.