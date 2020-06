Ouistreham. Sur la côte, Enedis contrôle les câbles électriques grâce aux drones

Après les forts coups de vent, les installations électriques du littoral ont besoin d'être surveillées à cause des dépôts de sel sur les lignes. Désormais, Enedis effectue des contrôles avec des drones. "C'est une mission qui nous a été demandée afin d'anticiper et surtout d'éviter les éventuelles pannes", indique Frédéric Hardouin, délégué territorial du Calvados chez Enedis, lors d'une reconnaissance sur Ouistreham, le vendredi 19 juin. Grâce au drone, les techniciens peuvent observer les lignes jusqu'à 1 km de long, sans avoir besoin ni de se déplacer, ni d'utiliser des nacelles ou des hélicoptères, plus coûteux. Au total, en Normandie, une vingtaine de salariés Enedis ont passé une formation pour pouvoir piloter les drones.