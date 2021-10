Seine-Maritime. Sous les effets de l'alcool, il insulte les policiers au Grand-Quevilly

La police est appelée par les témoins d'une rixe entre plusieurs personnes sur le parking d'une grande surface au Grand-Quevilly, dans la soirée du 14 février. L'ordre de se disperser est donné mais un individu reste sur place, manifestement alcoolisé et agressif. Maîtrisé avec peine, il résiste à la palpation et profère insultes et menaces aux policiers tout en leur crachant au visage. Des renforts sont appelés et l'individu est embarqué dans le fourgon pour être placé en garde à vue, où du cannabis est découvert sur lui. Son casier judiciaire affiche sept condamnations pour violences diverses. Lors de son audience au tribunal correctionnel de Rouen, il regrette ses gestes et paroles. "Je n'étais pas dans mon état normal", avoue-t-il. Pour le procureur de la République, "c'est la récurrence des faits qui est inquiétante". La défense souligne un profil d'une "grande fragilité pathologique". À l'audience du vendredi 19 juin, il est condamné à six mois de prison avec sursis probatoire de deux ans.