Orne. Le parc animalier d'Ecouves, un zoo pas comme les autres

Un safari Made in Normandie. Dans le Parc animalier d'Ecouves, les animaux ne sont pas enfermés dans des enclos, comme dans les zoos traditionnels.

Cet espace unique dans la région héberge plus de 400 espèces différentes du monde entier, dont les grues du Japon, des alpagas, des chameaux et des ratons laveurs. En plus des visites, le zoo propose à ses visiteurs de devenir un soigneur pendant trois heures, ou encore de dormir dans un Lodge en plein milieu des animaux, comme dans les réserves naturelles en Afrique.

Pratique. La Houssaye, au Bouillon. Tous les jours de 10 heures à 19 heures. Entre 10 € et 12 €. Tél. : 02 33 82 04 63.