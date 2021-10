Contrôle d'alcoolémie et course poursuite dans le Bocage

Un automobiliste de 31 ans, demeurant à Saint-Paul, et contrôlé avec plus d'1,6g d'alcool par litre de sang s'est vu retiré son permis. Mais surtout, un peu plus tard, lorsqu'il a aperçu ce même contrôle, un autre automobiliste de 19 ans, a pris la fuite à vive allure.

Poursuivi par les gendarmes, à La Lande Patry, il a perdu le contrôle de sa voiture, et a fini sa course dans un champ. Il a dû recevoir quelques soins au centre hospitalier de Flers.

Il avait un taux d'alcoolémie d'1,6g et son permis lui a été retiré.