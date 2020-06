Cherbourg-en-Cotentin. L'incroyable opération survie de l'AS Cherbourg

Il y a des jours qui comptent plus que d'autres dans la vie des clubs de football, ce vendredi 19 juin pourrait compter plus que les autres, dans celle de l'AS Cherbourg. Sommé le mercredi 10 juin dernier par la Commission Régionale du Contrôle des Clubs de la Ligue de football de Normandie de lourdement revoir sa copie financière en vue de l'établissement de son budget 2020-2021, le club Manchois a alors entamé une course contre-la-montre pour renflouer le navire. Convoquée par Gérard Gohel le président Asciste, la presse a assisté à une conférence de presse très spéciale.

Annonce en direct pendant la conférence de presse

A 15h30, accompagné d'une grande partie de son bureau directeur, Gérard Gohel reçoit les journalistes qu'il avait convoqué pour un "point presse" et commence en annonçant qu'il n'avait toujours pas la décision de la Ligue. S'en suis un développement sur "l'acharnement médiatique" qu'avait subit son club : "depuis le 13 mars dernier et l'arrêt des compétitions, on ne parle que de l'ASC en expliquant que l'on risque la relégation". De longues minutes à refaire l'historique des soucis financiers, à livrer de nombreuses sommes d'argent. Et puis à 16h25, le téléphone du président sonne. Au bout du fil, Thierry Lecardonnel le président de la commission régionale du contrôle de gestion qui annonce la décision. Le pouce en l'air, Gérard Gohel remonte ses lunettes, prend le bras de Fabien Jean, son vice-président. C'est officiel. L'AS Cherbourg vient d'obtenir la validation de son budget pour la prochaine saison et le maintien en Nationale 3 qui va avec.

87500 € de partenariats en 9 jours

Soulagé, Gérard Gohel devient alors plus prolixe sur les manques précis et les demandes faites par cette commission pour en arriver à cette décision finalement favorable. "Nous avions quatre points à revoir : la refonte du prévisionnel, des recettes supplémentaires, le maintien d'un don et les dossiers d'aides des collectivités déposés. Nous remercions chaleureusement tous les partenaires qui ont permis de récolter 87 500 € en plus en huit jours. Il y a eu un apport privé de 30 000 € et nous avons déposé des dossiers d'indemnisation du Covid19 auprès des collectivités pour 60 000 €" développe le patron de l'ASC, "c'est un gros soulagement, il y avait effectivement danger, je ne le nie pas. Cet effort a été facilité par le fait qu'on entretient avec nos partenaires et élus locaux, des relations de sincérité et de vérité".

"Si notre mécène arrive, le projet se fera avec Tosi"

Passé tout près de gros soucis sportifs et structurels, l'AS Cherbourg a sauvé sa présence au premier niveau fédéral mais Gérard Gohel est déjà tourné vers l'avenir, en faisant ré-apparaitre son mécène sénégalais faisant transiter des fonds japonais par la Suisse mais dont l'argent n'a jamais été versé depuis juin 2019 : "je dois être le dernier à y croire sur terre, mais je peux vous affirmer que j'ai huit courriers me confirmant l'investissement à venir. J'y crois mais je ne le dis plus, même à ma femme". Tout cela avant de présenter de manière très claire le futur budget pour la prochaine saison validé par les gendarme des finances des clubs normands : 568 000 € précisément. De quoi sportivement, tracer un joli sillon en N3 avec une confirmation. Ou plutôt deux. La première est que l'équipe fanion sera toujours drivée par le triptyque Vincent Hébert, Matthieu Travers, Jean-Marie Elie. La seconde est d'un autre tonneau : "si le mécène verse l'argent, le projet se fera avec Noël Tosi". A Cherbourg, rien n'est jamais complètement terminé. Preuve en a encore été faite aujourd'hui.