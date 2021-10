Caen. Officier blessé par l'explosion d'une roquette : l'État devra payer 244 304 €

L'État a été condamné à payer 244 304 euros au total à un officier grièvement blessé dans l'explosion d'une roquette décorant un bureau militaire près de Caen en 2007, ainsi qu'à son épouse.

L'explosion accidentelle, qui a eu lieu au 18e régiment de transmission de Bretteville-sur-Odon, avait fait quatre blessés graves. Le sergent-chef qui a subi une amputation des deux jambes et a été blessé au visage, avec aussi un tympan perforé, réclamait 1,48 million d'euros à l'Etat et son épouse 60 000 euros. La justice accorde 224 037 euros au militaire âgé de 32 ans au moment des faits et 20 267 euros à son épouse, en réparation des préjudices subis. Le couple ne compte pas faire appel, a précisé l'avocate Me Nathalie Rivière.