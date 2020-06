Muchedent. Rêve de bisons : une escapade dans les plaines du grand Nord !

Nous transporter dans les plaines du grand Nord sans quitter la Normandie, c'est le pari fou relevé par la famille Denis, à Muchedent. "Les premiers bisons sont arrivés en 1990 et le parc a été ouvert au public dès 1999, explique Maxime Denis, qui gère l'exploitation. Nous étions alors vraiment pionniers en France, cet élevage de bison était unique."

Une aventure familiale

Lorsque Xavier et Sylvie ont racheté la ferme et les terres agricoles, quelques années auparavant, c'était pour créer une exploitation laitière. La mise en place des quotas laitiers a contrarié le projet, mais Xavier et Sylvie, qui sont tous les deux des amoureux des grands espaces, ont eu l'idée d'implanter des bisons d'Amérique dans ce lieu isolé : des animaux rustiques et particulièrement résistants, tout à fait adaptés à ce type d'environnement. "Au départ, il s'agissait uniquement de commercialiser la viande, car elle a de très bonnes qualités diététiques - riche en protéine et pauvre en matières grasses - mais devant l'afflux des curieux, nous avons décidé de présenter nos bêtes au public."

Immersion totale

Aujourd'hui, l'enclos des bisons se visite en compagnie d'un guide. "Les visiteurs sont installés à bord de camions militaires aménagés, ce qui nous permet de nous rendre dans les pâtures, au cœur même du troupeau et au plus près des bêtes, explique Maxime. Ces animaux restent tout à fait sauvages, mais ils ont été habitués dès leur plus jeune âge à la présence des touristes, qui font dorénavant partie de leur paysage." La famille Denis met, en effet, un point d'honneur à respecter le modèle naturel. "Il y a aussi peu d'interventions humaines que possible. Ils ont besoin d'espace et de calme. Les bisons sont libres de déambuler. Grâce aux camions, les visiteurs viennent à leur rencontre : c'est ce qui fait le charme de cette visite." Le guide, au cours de cette visite d'1 h 15, nous invite à observer ces animaux préhistoriques : ses commentaires nous renseignent sur les caractéristiques de l'espèce, la reproduction et les conditions de vie. Pour que le charme du dépaysement se poursuive, il est aussi possible de rencontrer les loups : "Nous avons quatre meutes au parc, soit une quarantaine d'individus."

Le "goût" du grand air

Ces bisons sont avant tout élevés pour leur viande et, pour maintenir le troupeau en bonne santé et éviter la surpopulation, il est nécessaire de renouveler fréquemment le cheptel. Élevés dans des conditions optimales, les bisons fournissent une viande particulièrement tendre et savoureuse que les visiteurs peuvent goûter dans un restaurant au décor traditionnel. "Le resto s'est agrandi et peut désormais accueillir 250 couverts, explique Maxime. C'est un resto d'apparence rustique, avec des trophées d'animaux et un décor traditionnel américain. Nous y organisons aussi des soirées de danse country, en clin d'œil à la culture américaine, notamment les 26 juillet et 22 août prochains."

Pratique. revedebisons.com