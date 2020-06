Ça bouge en ville. Les dernières ouvertures dans l'agglomération

À Roumare, KLO

remplace l'ancien Tati

Le magasin KLO est ouvert depuis quelques jours à la place de Tati, à Roumare.

Il s'agit d'un spécialiste du déstockage de produits de marque.

Le magasin Tati à Roumare (ouvert du lundi au samedi, de 10 heures à 19 heures) a laissé place à l'enseigne KLO. 29 magasins s'installent ainsi en France, avec l'idée de proposer "de belles marques sur des produits du quotidien, de l'hygiène à l'alimentaire, de l'électroménager, mais aussi du textile", détaille Sophie Fécamp, responsable communication et digital de l'enseigne. 1 500 produits sont référencés dans le magasin de Roumare, avec une surface moyenne de 1 650 m2, qui se veut, pour les clients, "bien rangé et lumineux". Une façon de se démarquer par rapport à la concurrence. À noter aussi des rayons spécialisés dans les produits alimentaires chinois et thaïlandais.

KLO prévoit de s'approvisionner en circuit court, pour éviter un double stockage et des coûts supplémentaires. L'enseigne s'appuie sur différents modes d'approvisionnement des produits, comme les surstocks industriels, la surproduction alimentaire, les fins de stocks auprès de fournisseurs ou de distributeur. Les arrivages sont journaliers.

Ils sont six derrière cette nouvelle enseigne, dont Christophe James, ancien directeur des opérations chez Tati et ex-président de Tati diffusion. "Nous sommes six managers impliqués dans ce projet, avec chacun des spécialités, poursuit Sophie Fécamp, elle aussi partie prenante. Le groupe se connaît depuis 10 ans et travaille sur ce nouveau projet depuis 10 mois."