Ouistreham. Brittany Ferries renonce au Honfleur, son navire au gaz naturel

Brittany Ferries renonce à son futur navire propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), le Honfleur. La compagnie maritime a confirmé à l'AFP, le jeudi 18 juin, avoir mis fin au contrat avec son constructeur allemand, le chantier FSG.

Ce nouveau bateau, moins polluant, devait assurer la liaison Ouistreham-Portsmouth, la ligne transmanche la plus fréquentée de la compagnie avec 922 000 passagers transportés par an. Sa livraison était prévue initialement à l'été 2019, avant d'être repoussée d'un an, puis à 2021.

Pour accueillir ce navire, la société Ports de Normandie indiquait en novembre dernier avoir prévu des aménagements sur le port à hauteur de 2,9 millions d'euros. La CCI Caen Normandie, concessionnaire du port, a quant à elle investi 1,2 million d'euros pour stocker les citernes de GNL, mais aussi adapter la passerelle et moderniser l'amarrage du Honfleur.

Britanny Ferries a suspendu les transports de passagers sur ses lignes transmanches depuis le jeudi 19 mars, quelques jours après le début du confinement.