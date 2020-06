Caen. Une enquête publique est lancée pour la reconstruction du CHU

La reconstruction du CHU est prévue en deux étapes : l'une pour 2022 et l'autre pour 2026. L'Agence régionale de santé rappelle que "le capacitaire", c'est-à-dire le nombre de lits, n'est pas encore figé. 200 lits de moins étaient prévus dans le projet initial, mais la crise du Covid-19 pourrait avoir changé la donne. Il a été convenu de lancer une enquête publique. Du 10 juillet 9 heures au 10 août à 16 h 30, elle sera téléchargeable sur Internet, sur le site de la préfecture, ou mis à disposition sous format papier à la Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados ou encore à la communauté urbaine de Caen-la-Mer. Le préfet prendra connaissance des propositions formulées et pourra se prononcer sur la demande du permis de construire.