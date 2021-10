Omaha Beach. Un coffre-fort allemand découvert sur une station radar oubliée

Soixante-seize ans après le Débarquement de Normandie, les archéologues du Calvados ont découvert un coffre-fort allemand dans l'ancienne station radar d'Englesqueville-la-Percée, située entre Omaha Beach et la pointe du Hoc. Avant la réalisation d'une piste cyclable, des fouilles ont débuté le lundi 1er juin sur ce site, qui servait à l'époque à prévenir les bombardements et détecter les navires alliés en provenance d'Angleterre. Le coffre avait manifestement été découvert par les rangers américains lors de leur arrivée sur les lieux, le 7 juin 1944. "Nous avons observé des impacts de balles. Il a ensuite été forcé à de coups de pied de biche", explique Vincent Hincker, chef du service archéologie du Calvados. Et le coffre a été entièrement vidé : "On peut difficilement imaginer les Américains débarquant sur ce site laisser un coffre-fort fermé. Ils espéraient évidemment trouver des documents stratégiques à l'intérieur." Boites de conserve, vaisselle, bouteilles d'alcool... Les archéologues ont trouvé de nombreux témoins de la vie quotidienne des Allemands sur le site.

Les archéologues du Département ont trouvé de nombreux témoins de la vie quotidienne des Allemands à Englesqueville-la-Percée. - Sarah Deslandes

Cette station radar avait disparu au fil du temps : "Nous n'avons aucun témoignage. Les Américains ont surtout raconté leur vécu sur Omaha Beach car il était extrêmement douloureux. Ce qui s'est passé ici était un épiphénomène pour eux, c'était tout simplement leur job. Après la guerre, les propriétaires du terrain l'ont remis en culture et le site a été oublié."