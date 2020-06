Flers. Le Tour de l'Orne cycliste aura lieu en septembre 2020

Qui succédera à Esteban Chapelle ? Les organisateurs du Tour de l'Orne cycliste viennent de dévoiler le parcours de l'édition 2020. En hors-d'œuvre, le samedi 12 septembre, ce sera d'abord une étape longue de 125 km entre Flers et Argentan. Plat de résistance le dimanche 13 septembre, avec deux épreuves : le matin, un contre-la-montre de 13,6 km, qui sera disputé autour de Briouze et l'après-midi, une étape longue de 105 km, entre Briouze et Bagnoles-de-l'Orne.