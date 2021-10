Orne. La réouverture des cinémas n'est pas un long fleuve tranquille

Clap de fin le 15 mars, les salles de cinéma sont fermées depuis le début du confinement lié au Covid-19. La réouverture a lieu le lundi 22 juin, mais c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Exemple à La Ferté-Macé.

Le masque recommandé, mais pas obligatoire

Au cinéma Gérard-Philippe, comme pour tous ces établissements, c'est d'abord le casse-tête des mesures de distanciation. Jauge à 50 % du nombre de spectateurs habituels, un fauteuil vide entre chaque spectateur qui n'est pas arrivé en groupe, mais aussi sens unique de circulation, sans que les spectateurs ne se croisent, car si le port du masque est recommandé pour les spectateurs, il n'est pas obligatoire. Certains fauteuils près des portes d'accès ont donc été neutralisés, par sécurité… Le personnel du cinéma, lui, portera un masque.

Une fois ces problèmes résolus, il faut établir une programmation, et… "c'est un vrai capharnaüm", explique Jean-Baptiste Langlois, seul salarié du cinéma Gérard-Philippe, petit cinéma associatif à La Ferté-Macé. Entre les films dont la sortie est retardée, celle qui a été annoncée comme retardée mais qui a finalement eu lieu, ceux pour lesquels il n'y a pas d'information et, inévitablement, ceux qui sortent plus tôt que prévu… tout cela change quasi quotidiennement. Et puis, s'interroge Jean-Baptiste Langlois, "les spectateurs vont-ils revenir dès maintenant dans les salles ? Et que vont devenir les séances que l'on organisait avec les scolaires ? Et les soirées débat seront-elles à nouveau possibles ?"

La programmation dans l'Orne

Quelques jours après le jeudi 18 juin, c'est le film De Gaulle, avec Lambert Wilson, que le cinéma Gérard-Philippe de la Ferté-Macé a choisi de diffuser, le lundi 22 juin à 20 h 30, pour sa réouverture.

Dans les autres salles de cinémas dans l'Orne le lundi 22 juin :

– À L'Aigle, cinéma l'Aiglon, deux films à l'affiche : De Gaulle et La bonne épouse.

– À Mortagne-au-Perche, cinéma Étoile, le film d'animation En avant, signé Disney, Le cas Richard Jewell de Clint Eastwood et La bonne épouse, avec Juliette Binoche et Yolande Moreau.

– À Alençon, Planet'ciné, une offre spéciale : la séance à 5 € jusqu'au mardi 30 juin, avec essentiellement les films qui étaient à l'affiche avant le confinement et quelques nouveautés. Reprise de toutes les séances avec une nouvelle programmation à partir du 1er juillet.

– À Flers, aux 4 Vikings, et à Argentan, au Normandy : la réouverture se fera seulement le 1er juillet, avec des séances à 4,50 €.