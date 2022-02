“Enfances de guerres, enfances brisées”

Malmenés par la violence des hommes, les enfants des conflits armés se réfugient souvent dans un monde intérieur. La Seconde Guerre mondiale est le point de départ de l'étude des destins de l'enfance organisée par le Mémorial de Caen et l'association 'Coeurs sans frontières”. De nombreux intervenants, dont des historiens et témoins, viendront partager leurs avis et expériences. La psychologue et auteur Gisela Heidenreich parraine cette journée. Samedi 28 novembre dès 9h, à l'Esplanade Général Eisenhower. Entrée libre.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire