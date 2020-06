Saint-Lô. Municipales : débat entre les trois tête de listes sur Tendance Ouest

C'est la ville de la Manche dans laquelle le suspense est le plus à son comble. Trois candidats sont encore en lice, deux mois après le premier tour de l'élection municipale et dans un contexte inédit lié au Covid-19. Emmanuelle Lejeune, conseillère d'opposition (34 %), est arrivée en tête au 1er tour, avec une légère avance sur le maire sortant, François Brière (32 %). Quant à Jean Karl Deschamps (24 %), s'il n'a pas manqué son retour sur la scène politique locale, il n'a pas pour autant réussi à se hisser à la hauteur de ces deux leaders. À un peu plus d'une semaine du second tour, les trois candidats se retrouveront, le vendredi 19 juin, à partir de midi, dans les studios de Tendance Ouest, pour une heure de débat. L'occasion d'évoquer avec eux le Saint-Lô des six prochaines années.