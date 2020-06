Manche. Deux jeunes emprisonnés pour avoir agressé le maire d'une commune

Les faits remontent au 10 décembre 2019. Ce soir-là, le maire de Tessy-Bocage avait été victime d'une violente agression verbale, puis physique par deux individus qui s'en prenaient aux décorations de Noël installées sur le parvis de l'hôtel de ville. Les deux agresseurs comparaissaient, le mercredi 17 juin devant le tribunal correctionnel. L'un, 23 ans, absent à l'audience, écope d'un an de prison, dont six mois ferme, l'autre, 19 ans, venu se défendre a été condamné à six mois de prison avec sursis.