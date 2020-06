Vimoutiers. Les centres de loisirs s'organisent pour l'été

Lundi 22 juin, ce sera l'heure du retour obligatoire de tous les enfants à l'école et au collège et ce jusqu'aux grandes vacances qui débuteront 15 jours plus tard. Les centres de loisirs prendront le relais dès le début du mois de juillet.

A la MJC de Vimoutiers, sans doute par crainte du Covid-19, environ 50 % des parents qui mettent habituellement leurs enfants dans ce centre, s'apprêtent à ne pas le faire cet été. Pourtant, les protocoles sont très contraignants pour assurer la sécurité sanitaire des enfants. À tel point que la MJC a même décidé d'annuler ses camps sous tentes, "pour ne maintenir que les activités prévues dans les locaux du centre d'animation", explique Mathilde Gaudemer, directrice de cette MJC. L'idée est de maintenir les animations habituelles, "pour que les enfants qui ont déjà subi deux mois de confinement vivent un moment agréable, qu'ils aient vraiment l'impression d'être en vacances". Mais par petit groupe de 11 maximum, "sans contact entre les différents groupes, ce qui oblige à une préparation plus intense que les autres années, avec l'équipe d'animateurs. Il nous faut réinventer notre façon d'animer", précise Mathilde Gaudemer. Le centre de loisirs de la MJC de Vimoutiers accueillera les enfants du lundi 6 au vendredi 31 juillet. Inscription sur rendez-vous.