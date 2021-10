Rouen. L'avocat dans tous ses états, salés et sucrés !

Dans la charmante rue Ganterie à Rouen, entre le square Verdrel et la rue du Gros-Horloge, le restaurant. Ici, l'adresse healthy a revêtu de nouvelles couleurs : celle de l'Avocado shop. Depuis le mardi 16 juin, les clients peuvent redécouvrir l'établissement, ouvert depuis deux ans, sous un nouveau concept éphémère. "Nous voulions nous réinventer avec une idée innovante sur Rouen, explique Aude Bary, la gérante. Tous les plats ont été confectionnés par Damien Martin et sont à base d'avocat de variété Hass."

Des desserts à l'avocat

C'est un légume que le chef cuisinait déjà auparavant, en salade ou sandwich. Là, il a fallu composer des plats entièrement autour de l'avocat, un légume qui a le vent en poupe ces dernières années, pour ses excellentes qualités nutritives et pour son goût légèrement sucré. C'est ainsi que le restaurant propose des desserts à base d'avocat : "Il remplace le beurre dans certaines recettes, il a fallu tester de nombreuses idées pour trouver le bon dosage", raconte Damien Martin. Un véritable défi pour celui qui compose lui-même ses recettes à partir d'ingrédients frais. "Les clients sont curieux, parfois surpris", indique Aude Bary.

C'est d'ailleurs à mon tour de goûter le menu. La carte propose un choix de toasts, bowls et de burgers à l'avocat. Tout a l'air appétissant, mais je choisis l'advocado burger. Une véritable revisite, car c'est l'avocat, coupé en deux, qui fait office de pain avec, au milieu, du saumon fumé et des oignons rouges, le tout servi avec du mesclun. Un plat frais et savoureux. La grande découverte, c'est, pour le dessert, le cake citron pavot avec sa crème d'avocat. Surpris au départ, je n'en laisse pas une miette ! Je reviendrai goûter le brownie au chocolat à base d'avocat. Addition pour ce déjeuner : 15,50 € pour le plat, le dessert et la boisson (un thé glacé maison).

Pratique. 98 rue Ganterie à Rouen. Ouvert du mardi au samedi, de 11 h 30 à 14h 30 (midi à 16 heures le samedi).