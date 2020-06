Alençon. La vie de Louis et Zélie Martin en bande dessinée

[Rencontre avec le scénariste] Louis et Zélie Martin, aux côtés de Tintin et Milou ou d'Astérix et Obélix !

Louis et Zélie Martin, plus dignes du ciel que de la terre est le titre d'une bande dessinée pour le moins originale, apparue sur les rayons des librairies le mercredi 17 juin. Elle répond notamment "à la demande des pèlerins, d'avoir un ouvrage accessible aux plus jeunes", explique Guy Fournier, administrateur du sanctuaire d'Alençon. La vie des parents de Sainte Thérèse en BD, il fallait y penser. Il fallait oser. "La présentation est très belle, motivante, dynamique", souligne Monseigneur Jaques Habert, évêque de Séez, qui a préfacé cette BD.

"Un travail très rigoureux"

L'idée a germé il y a 10 ans, chez Olivier et Marie Malcurat, dans le Nord. En 2009, le couple a assisté à une semaine paroissiale sous le patronage de Sainte Thérèse. Ensuite, "on est allés à Lisieux, mais à la librairie du sanctuaire, il n'existait alors que de gros pavés sur Louis et Zélie, mais peu de choses accessibles. On s'est dit : 'il n'y a pas de bande dessinée, donc on va la faire'", explique Olivier Malcurat. Un pari que de créer cette BD, alors que sa fille se prénomme… Zélie. Mais faute de trouver un éditeur, le projet est resté une décennie dans un tiroir, "jusqu'à une rencontre avec le recteur du sanctuaire d'Alençon, puis l'intérêt des éditions Artège", qui avaient aussi un projet identique de BD sur Lisieux (Calvados). "S'en est suivi un travail très rigoureux, avec de multiples corrections pour être les plus fidèles possible à l'époque", explique le scénariste de la BD. Les anachronismes ont été chassés dans les détails : par exemple, Louis Martin ne porte pas d'alliance, comme c'était la pratique à l'époque, et Zélie, elle, porte une double alliance, comme c'était vraiment le cas. Olivier Malcurat explique avoir fait de nombreux repérages à Alençon, pour fournir un maximum de photos au dessinateur italien, "qui a bien su rendre l'atmosphère de l'époque", estime-t-il. Actuellement éditée en français, cette BD pourrait prochainement être traduite, notamment à destination des lecteurs des États-Unis et du Brésil, qui vouent un véritable culte à Louis et Zélie Martin.

Cette BD a été lancée le mercredi 17 juin par une dédicace de l'auteur, sous le porche de la basilique Notre-Dame d'Alençon. Un premier tirage de Louis et Zélie Martin, plus dignes du ciel que de la terre à 6 000 exemplaires, aux éditions Artège. Disponible au sanctuaire d'Alençon et dans les librairies (15 €) avec un cahier de quatre pages d'éléments biographiques et historiques sur le sanctuaire.