Saint-Lô. Le circuit cycliste des remparts officiellement annulé

Alors que la reprise des courses cyclistes officielles a été fixée au samedi 1er août, l'incontournable circuit des remparts, prévu le mercredi 29 juillet à Saint-Lô, ne pourra pas devancer l'appel.

Par la voie d'un communiqué, le mercredi 17 juin, Jean-Claude Leclerc, président du comité d'organisation, a officialisé l'annulation de l'épreuve : "Le circuit des remparts prévu le mercredi 29 juillet est annulé et reporté à juillet 2021, suite à la pandémie Covid-19 et l'interdiction de reprise des compétitions officielles avant le 1er août 2020." Les raisons sont multiples, notamment "des dates de report très difficiles à trouver et la mise en place des gestes barrières, trop compliquée pour la foule de ce jour".