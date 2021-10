Avranches. Après les applaudissements, les soignants veulent du concret

Finis les applaudissements, les soignants veulent des actes forts pour l'hôpital public, et pas des médailles ! Les revendications portent sur la revalorisation des salaires, la reconnaissance des qualifications, l'augmentation des titularisations, des recrutements et, plus largement, des moyens financiers pour l'hôpital public.

Ce mardi 16 juin, comme un peu partout en France, les personnels et des citoyens, une centaine au total, se sont retrouvés devant l'hôpital d'Avranches.

Les soignants veulent mettre à profit le soutien engrangé auprès de la population pendant la crise sanitaire, afin d'obtenir des avancées. Une opportunité pour Cyril, ambulancier à l'hôpital d'Avranches Granville.

Cédric Impossible de lire le son.

José, lui, est venu à ce rassemblement en soutien aux soignants, dont il salue l'engagement, et pour la survie de l'hôpital public.

José Impossible de lire le son.

José est venu soutenir le personnel soignant.

Nicole est, elle aussi, venue soutenir tous ces soignants.