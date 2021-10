Orne. Classée au patrimoine de l'Unesco, la dentelle d'Alençon est renommée

La dentelle d'Alençon est inscrite depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco pour "Le Point d'Alençon", une technique précise qu'une machine ne peut pas reproduire.

Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle d'Alençon montre à ses visiteurs ce savoir-faire, mais aussi une collection de tableaux, de sculptures des beaux-arts. Des objets et des photos qui témoignent de la vie coloniale en Indochine sont également exposés. Toutes ces expositions permettent aux visiteurs de voyager à travers le temps et différents pays.

Pratique. Réservation : 02 33 32 40 07. Ouvert tous les jours. 4,10 €. Gratuit : moins de 26 ans et le premier dimanche du mois.