Handball (Nationale 1). Chez les Vikings de Caen,une mue était nécessaire

Quand ils retrouveront le Palais des Sports de Caen - et ils espèrent pouvoir le faire dès la reprise prévue en octobre - les supporters des Vikings ne reconnaîtront pas leur équipe. Et pour cause, après un exercice 2019-2020 raté, il était temps pour le club de handball caennais d'ouvrir un nouveau chapitre, quitte à faire nettement table rase du passé. "On a fait le bilan, à l'issue de la saison, sur les deux championnats passés et nous en avons conclu qu'il fallait ramener du sang neuf, avance l'entraîneur Roch Bedos. Nous voulions des joueurs capables d'amener une plus-value à leur poste." Exit donc Rosier, Vujovic et autres Pleta. Les décideurs caennais ont fait le choix d'enrôler l'ex-Cherbourgeois Romain Guillard, leur ancienne pépite Yannis Mancelle et l'ailier passé par la Starligue Alexian Trottet. Des choix salués par les observateurs. "Nous visions des joueurs expérimentés, poursuit Roch Bedos, des hommes ayant connu des périodes de promotion et qui soient capables de résister au stress." Ce Caen Handball sera inévitablement attendu au tournant.