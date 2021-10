Alençon. "Revenir à l'école, c'est reprendre la vie normale", selon le Dr Zakaria

Dimanche 14 juin, Emmanuel Macron a annoncé que les écoles et collèges, mais pas les lycées, accueilleront tous les élèves à partir du lundi 22 juin, "de manière obligatoire et selon les règles de présence normales", à seulement 15 jours des vacances d'été. Au-delà du soulagement de certains parents pour faire garder leurs enfants, retourner en classe pour seulement deux semaines a-t-il un sens ? "Oui", selon le Dr Zakaria, chef du service pédiatrie de l'hôpital d'Alençon. "La place d'un enfant, c'est à l'école, explique-t-il. C'est le signe d'un retour à la vie normale", même si les enfants n'y apprendront pas grand chose. Et c'est aussi "l'occasion de tourner la page du confinement, sinon il aurait fallu revenir dessus lors de la rentrée de septembre".

