Lisors. Mortemer,terre de légendes

Le site historique conserve une aura de mystère. Jacqueline Carpentier-Caffin, présidente de l'association Les amis de l'abbaye de Mortemer, lève le voile sur son histoire et ces légendes toujours tenaces qui concourent à sa réputation.

D'où vient cette aura de mystère ?

Il y a toujours eu des histoires de fantômes à Mortemer. Cela fait partie du folklore. Le fait est que le site exhale une atmosphère vraiment particulière. L'abbaye est installée au creux d'un vallon à proximité de grands étangs qui servaient de viviers aux moines qui sont souvent couverts de brume. Les bâtiments anciens ont, en partie, été ruinés après la Révolution. Ces superbes ruines contribuent à la magie des lieux. Il y a 30 ans, nous avions d'ailleurs imaginé un petit musée ludique sur le thème des fantômes. Il n'était pas fait pour durer mais il a eu tellement de succès auprès des familles que c'est toujours aujourd'hui un des atouts du site.

Qui est le fantôme qui, selon la tradition, hanterait les lieux ?

Malgré les nombreux témoignages recueillis, il ne s'agit que d'une rumeur. Il n'y a pas de fantômes à ma connaissance. Mais la tradition cite la Dame Blanche qui gantée de blanc annonce une naissance ou gantée de noir, une mort prochaine. Il s'agirait de Mathilde l'Emperesse, petite fille de Guillaume le Conquérant, qui, suite à un veuvage précoce et avant son remariage avec Geoffroy II Plantagenet, aurait été l'hôte de l'abbaye.

Que reste-t-il de l'abbaye du XIIe ?

À la Révolution, les derniers moines ont été chassés. Le domaine a été revendu à des particuliers qui ont démantelé cette abbaye du XIIe siècle et de nombreux bâtiments ont été revendus pierres par pierres. Mais le domaine avait déjà perdu de sa majesté auparavant : en particulier sous le régime de la commende. Les nobles qui étaient alors en charge de l'abbaye la dépouillaient pour s'enrichir. Les ruines sont cependant impressionnantes ! Parmi les bâtiments les plus anciens, il nous reste encore un superbe pigeonnier du XIIe, modifié au XIVe et XVe siècle, entièrement restauré. Sa capacité était exceptionnelle puisqu'on compte plus de 900 boulins (nichoir pour les pigeons) et l'échelle tournante pour y accéder et prélever les œufs est toujours en très bon état.

Que peut découvrir le visiteur à l'abbaye ?

Le domaine possède un environnement naturel exceptionnel. Sur les 19 hectares du parc, nous avons créé un parcours jalonné de sculptures qui évoquent les ducs de Normandie. La balade pédestre et le circuit en petit train offrent de superbes points de vue sur les ruines de l'église abbatiale et sur les bâtiments conventuels. En plus de la visite du musée des fantômes, nous proposons aussi des visites guidées du bâtiment du XVIIe dans lequel se trouve un musée dédié à l'histoire religieuse : une collection de tableaux et d'objets liturgiques anciens que nous avons enrichie au cours des 30 dernières années.

Pratique. Tous les jours de 11 à 18h. Abbaye de Mortemer à Lisors. 4 à 6€. abbaye-de-mortemer.fr