Manche. La fête de la musique à Saint-Lô : version inédite

Le défi est de taille : fêter la musique et l'été sans pouvoir ouvrir les rues de la ville aux musiciens et à la population comme le veut la tradition depuis le 21 juin 1982. L'édition 2020 de la fête de la musique à Saint-Lô sera différente et innovante. Elle sera pourtant l'occasion de (re)découvrir la préfecture de la Manche en musique et en live avec la mise en place d'un dispositif unique.

Noroy en live

Le duo électro Noroy composé de Brice Lebel et Clément Mouillard se produira en live depuis un lieu insolite de la ville. Leur prestation sera diffusée en direct et en images sur les réseaux sociaux de Saint-Lô et de Tendance Ouest à partir de 19h15, le dimanche 21 juin, et sur les 26 fréquences de la radio normande. La captation vidéo et les moyens techniques mis en œuvre permettront durant une heure de porter, en mouvement, un regard nouveau sur la ville. La jeune et talentueuse chanteuse manchoise Jayde sera aussi de la fête, portée par son succès sur la toile.

Une émission spéciale

A 18h, Tendance Ouest réalisera depuis " La Source " une émission spéciale d'une heure, en direct et en images sur les réseaux sociaux, avec des invités sur le thème de la musique à Saint-Lô et dans la Manche. Saint-Lô est depuis longtemps l'un des territoires les plus dynamiques de Normandie au service de la musique. Des responsables de festivals et de salles dresseront un état des lieux en période de crise pour les acteurs culturels. Ils présenteront leurs initiatives, les prochains rendez-vous, et dessineront les perspectives du secteur.

Affiche officielle Fête de la Musique by Tendance Ouest 2020 avec la Ville de Saint-Lô - Tendance Ouest