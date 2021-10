Caen. Le Bouchon du Vaugueux se réinvente avec une nouvelle formule

"Nous proposons désormais un menu complet à 29 euros, au lieu de deux auparavant et une formule midi entrée/plat ou plat/dessert pour 19 euros" précise Emmanuel Maintenant, chef du restaurant. La salle a également été refaite avec un nouveau mobilier, un nouveau sol et l'installation d'une climatisation. Pour Emmanuel et Corinne Maintenant, il s'agit "d'apporter une touche personnelle à la salle et de donner plus de confort". Ils sont également équipés d'un frigo de maturation pour la viande, "pour lui donner du goût, de la tendreté. Tout simplement pour améliorer la qualité du produit", détaille le chef. Les spécialités du Bouchon sont le foie gras, le carré de cochon et la poitrine de porc braisé 24 heures, ou encore le gravlax de truite de la Manche. "Nous essayons de faire un peu de changement dans le menu toutes les semaines et de travailler le plus possible avec les producteurs locaux et selon les saisons", indique le chef.

La formule "confinement" reste

Avec la période de confinement, le Bouchon du Vaugueux a mis en place un menu à emporter à 19 euros ou une formule midi à 9,90 euros pour "manger sur le pouce", qu'ils ont décidé de poursuivre jusqu'à nouvel ordre. Les mesures sanitaires ont obligé le restaurant à se réinventer avec la suppression de tables. Il doit remédier à l'absence de clientèle étrangère et des clients d'affaires du midi, souvent encore en télétravail. "On sent bien que les gens ont peur de venir" précise Emmanuel Maintenant.

Ouvert du mardi au samedi, midi et soir, le chef propose en ce moment de déguster un "mijoté d'escargots du Pré d'Auge et joue de porc comme un petit navarin". Le menu est disponible sur le site www.bouchonduvaugueux.com