Le Mont-Saint-Michel. L'Abbaye du Mont-Saint-Michel rouvre ses portes

L'Abbaye du Mont-Saint-Michel rouvre ce lundi 15 juin, mais les visiteurs devront respecter quelques règles sanitaires. Le port du masque est obligatoire dès 11 ans, et l'achat de billet se déroule uniquement en ligne, avec le choix d'un créneau horaire. Le nombre de visiteurs reste limité. Adieu aussi - pour un temps - les visites guidées avec un professionnel, pour laisser place à l'audioguide ou au dépliant papier pour tout savoir sur l'histoire de l'Abbaye… Sa scénographie a été adaptée, un sens de circulation est désormais possible pour éviter les croisements, et du gel hydroalcoolique est mis à disposition.

Horaires du 15 juin au 31 août : ouvert de 9 h 30 à 18 h 30. Infos : 02.33.89.80.00