Bourg-Beaudouin. Accident de circulation : Cinq blessés âgés de 18 à 20 ans

Un accident de circulation a eu lieu samedi 13 juin à 22 h 55 sur la commune du Bourg-Beaudouin, dans l'Eure, sur la RD151, impliquant un véhicule seul. Les cinq passagers ont été blessés, dont quatre légèrement : une femme de 20 ans et trois hommes âgés entre 18 et 19 ans. Une autre femme de 20 ans a, quant à elle, été gravement blessée. Tous ont été transportés à l'hôpital de Rouen. Trois ambulances ont été déployées et treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place.